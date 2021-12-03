 مفاجأة.. معاش بعد 8 أيام لمن فصل من العمل

تهتم الدولة بتحقيق مصلحة المواطنين، وذلك تنفيذ لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وحرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على توفير ذلك، حيث يوفر للمواطن معاش في حالة فصله عن العمل وهو معاش البطالة، ويوضح «الوطن» في هذه السطور تفاصيل معاش البطالة، من قانون التأمينات والمعاشات.

معاش البطالة

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات أن معاش البطالة يستحق تعويض عن البطالة، ويكون مستحق خلال 8 ايام من تاريخ انتهاء عقد العمل، ويستمر صرف التعويض لمدة 12 اسبوع وقد تمتد إلي 28 اسبوع، وذلك عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولي إذا كانت مودة الاشتراك في هذه التأمين تتجاوز 36 شهرا، ويصرف المعاش ايضا خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة، وذلك بشرط أن يكون قد تجاوز المستحق للمعاش سن الشيخوخة.

شروط معاش البطالة

وحدد قانون التأمينات و المعاشات شروط للحصول على معاش البطالة، حيث لا يكون المستحق لمعاش البطالة قد استقال من الخدمة، ولا منقطع عن العمل، ولا انتهت خدمته بسبب جناية او جنحة او انتحال شخصية او اوراق مزورة، وأن يكون مشترك في التأمينات لمدة سنة على الاقل وفات منها ما لا يقل ستة اشهر، وأن يكون سجل أسمه في قائمة المتعطلين بمكتب القوى العاملة، ويتردد على المكتبي باستمرار.

قيمة معاش البطالة

وقدر قانون التأمينات والمعاشات قيمة المعاش المستحق في حالة البطالة، حيث القانون نسب لمعاش البطالة وفق قيمة الاشتراك في التأمينات، بحيث يكون 75% للأربع أسابيع الأولي، و 68% للأربع أسابيع الثانية، و 55% للأربع أسابيع الثالثة، 45% لباقي الأسابيع، ويحرم من المعاش في حالة إذا ارتكب خطاء نتج عنه خسائر لصاحب العمل.