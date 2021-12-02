نائب محافظ بني سويف يتفقد مصانع إنتاج وجبات التغذية المدرسية

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، منطقة بياض العرب الصناعية، حيث تفقد خلالها عددا من المصانع التي تعمل في مجال التصنيع الغذائي، وإنتاج وجبات التغذية المدرسية، وذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الذي وجه بتشكيل لجان متابعة دائمة تختص بهذا الشأن، مع تكثيف المرور على مصانع إنتاج الوجبات الغذائية.

ورافق نائب المحافظ كل من: الدكتور محمود الوكيل مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس محمد جنيدي، والمهندس مصطفى أحمد، والمهندس مصطفى أحمد «مفتشي أغذية بهيئة سلامة الغذاء»، ومن مديرية الصحة الأستاذ روماني حبيب مراقب أول أغذية، الأستاذ جورج سعد مفتش أغذية، والأستاذ هيثم معبد مفتش بالرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية.

تطبيق كافة الاشتراطات الصحية

وخلال الجولة التي شملت مصنعي ريو فودز، ومصنع المشروع الخدمي لتغذية المدارس، تم التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية لوزارة الصحة، وكذا اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بتداعيات عدوى كورونا، حيث سيتم إعداد تقرير تفصيلي يحتوي على نتائج الزيارة يشترك فيه المختصون كل فيما يخصه

التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

كما تم تفقد خطوط الإنتاج وحجرات التخزين، واستمع نائب المحافظ لعرض موجز عن مراحل الإنتاج، بداية من أعمال التطهير والتعقيم، ثم مرحلة عجن الدقيق مرور بالتقطيع والفرن والتغليف والتعبئة وكذلك ثلاجات التبريد والحفظ لمستلزمات الوجبة والعصائر، والالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومراجعة الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة وقفاز اليد والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ.