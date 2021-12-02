مدير «اقتصادية القناة»: «المنطقة» تتمتع بتنوع الصناعات

استقبل وليد جمال الدين، المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دانييلا فيزيفا، وزيرة الاقتصاد البلغارية والوفد المرافق لها، بحضور «ديان أنجليوف كاتراتشيف»، سفير بلغاريا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وكذلك فرص الاستثمار بالمنطقة والتعرف على الصناعات الموجودة والمستهدفة للمنطقة فى مجالات متنوعة.

وخلال اللقاء قدم «جمال الدين» عرضاً وافياً عن المنطقة وأهميتها كمركز اقتصادى متكامل على المستوى الإقليمى والعالمى، والتطورات التى تشهدها المنطقة، وكذلك ما تتمتع به من مميزات، سواء بالموقع الجغرافى أو الحوافز الضريبية والجمركية، وما تتمتع به المنطقة من وجود ٦ موانئ بحرية ملاصقة للمناطق الصناعية التابعة، وتخدم على مشروعاتها القائمة، وأيضاً مدى استفادة المستثمرين والشركات العاملة من متاخمة الموانئ لمشروعاتهم، ما يسهل الاستيراد والتصدير للأسواق العالمية، وذلك نظراً لإطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم مجرى ملاحى عالمى هو قناة السويس.

«جمال»: قريبة من الموانئ.. ووفد بلغاري يبحث إقامة منطقة اقتصادية وفرص الاستثمار

وعرض المدير التنفيذى شرحاً عن المناطق الصناعية المتكاملة التى تتضمن ميناء ومنطقة صناعية ولوجيستية، وهى مناطق مؤهلة ببنية تحتية ومرافق ومحطات تحلية مياه وكهرباء تخدم المستثمرين بشكل متكامل، ومن هذه المناطق منطقتا السخنة وشرق بورسعيد، حيث تتمتعان بالوجود الجغرافى شمال وجنوب قناة السويس، وهو ما يتيح النفاذ لجميع الأسواق الأوروبية والآسيوية والإقليمية.

كما عرض «جمال الدين» الصناعات المستهدفة التى تعمل الهيئة على اجتذابها حتى عام ٢٠٢٥، وكذلك الاتفاقيات التجارية والدولية التى تسهل الصادرات والواردات من وإلى المنطقة للأسواق العالمية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد البلغارية تطلُّع بلادها لإنشاء منطقة اقتصادية داخل منطقة «قناة السويس» على غرار المناطق الاقتصادية التى وقَّعت دولها اتفاقيات مع المنطقة، كما تطرق اللقاء لآليات إنشاء هذه المنطقة والحوافز التى ستتمتع بها والفرص أمام الشركات البلغارية، حيث يدرس الجانب البلغارى أفضل طرق التعاون مع المنطقة الاقتصادية، مشيدة بما تشهده مصر من مشروعات تنموية وتعميق وتوطين الصناعات.

.. ومباحثات مصرية بلغارية لتعزيز التعاون الثنائي

استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، دانيلا فيزيفا، وزيرة الاقتصاد البلغارية والوفد المرافق لها، لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك. واستعرض الوزير ملامح جهود الإصلاح والتطوير التى قامت بها الوزارة فى الشركات التابعة لها، ومن بينها تعديلات القانون المنظم لعمل الشركات، وميكنة نظم العمل بتطبيق برنامج ERP، والتسويق المركزى ولجان الاستثمار بالشركات القابضة، وتطوير دليل الحسابات، وحصر الأصول غير المستغلة وتغيير استخدامها لتعظيم قيمتها.

«توفيق»: مشروعات التربية الحيوانية وصناعة الغزل والنسيج أبرز فرص التعاون

وأشار الوزير إلى بعض المشروعات الصناعية الجارى تنفيذها بالشركات، وأبرزها تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه، والتجربة الناجحة لزراعة أقطان قصيرة التيلة بمنطقة شرق العوينات لإحلال الواردات.

وعرض «توفيق» عدداً من فرص التعاون والشراكة الممكنة من بينها مشروعات التربية الحيوانية والزراعة المرتبطة بها، ومرحلتا الصباغة والتجهيز فى صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل بعض القطاعات.

من جانبها، رحبت الوزيرة البلغارية بالتعاون مع الجانب المصرى، مشيدة باهتمام الحكومة المصرية بتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات من الخارج. واستعرضت الوزيرة فرص التعاون ومجالات الخبرة لدى الجانب البلغارى خاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتصنيع الزراعى وإنتاج المركبات الكهربائية، ونقل البضائع وصناعة المنتجات الكيماوية.