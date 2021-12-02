الطقس في مصر الأسبوع القادم.. شتوي صريح وثوران للبحر

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الطقس في مصر الاسبوع القادم سيحدث فيه انخفاض كبير في درجات الحرارة ويستمر كذلك حتى العاشر من ديسمبر الحالي، مع توقعات بثوران البحر المتوسط وارتفاع في الأمواج.

شتاء مصر سوف يكون قارس البرد على غير المعتاد عام 2022

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن شتاء مصر العام الحالي 2022 أصبح متغيرات وسوف يكون قارس البرد على غير المعتاد وذلك بناء على توقعات النماذج الجوية، لافتا إلى أن ما يحدث من اضطرابات مناخية خلال المرحلة الحالية من تساقط للأمطار وتساقط ثلوج وبرد يعود إلى ظاهرة النينو واللانينا، وما يحدث الان يشير إلى تراجع ظاهرة النينو التي بدأت عام 2015، وهي ظاهرة ترتفع فيها درجة الحرارة في مناطق المحيط الهادي.

الأرصاد: طقس معتدل على القاهرة الكبرى بارد ليلا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس السائدة غدا الجمعة، حيث يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما سيكون معتدلا على مناطق جنوب سيناء وصعيد مصر، أما بالليل فسوف يكون الطقس باردا على الأنحاء كافة.

قالت الهيئة في بيانها ان الشبورة المائية سوف، تتكون في الصباح الباكر على الكثير من الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وطرق الوجه البحري والسواحل الشمالية لمحافظات شمال الدلتا والإسكندرية ومطروح، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة وجود نشاط للرياح.

ارتفاع امواج البحر الى مترين في البحر الاحمر ونصف متر للمتوسط

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط غدا خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.