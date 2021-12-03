أشرف عقبة: متحور أوميكرون يتمتع بسرعة انتشار كبرى ومازال تحت الدراسة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، إنه حتى الآن مازالت تجرى الأبحاث الخاصة بمتحور أوميكرون الجديد، وهو متحور يتمتع بسرعة الانتشار، حيث انتشر بالفعل في 23 دولة، «بيتم حاليا رصد كل ما يمكن من أعراضه الجديدة وإن كان البداية أن هذا المتحور يتمتع بسرعة الانتشار، بشكل أعلى من متحور دلتا».

عقبة: يتم دراسة معدل انتشار متحور أو ميكرون وقسوة المرض الناتجه عنه

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أحداث اليوم»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أي متحور جديد أو سلاسة جديدة يتم البحث في مقدمتها عن معدل الانتشار بجانب قسوة المرض الناتجة عن تلك السلالة، كما يتم البحث حول استجابة الأجسام المناعية للسلالة ومقاومته للقاحات والأدوية التي يتم استخدامها.

وأوضح أنه بناءً على تلك المعلومات يتم تصنيف السلالة الجديدة إما مثيرة للقلق إذا كان معدل الانتشار كبيرا، أو مثيرة للأهتمام إذا كان لديها خصائص متميزة عن الخصائص السابقة، ولكن ولازال حتى الآن يتم دراسة كل تلك الخصائص حتى يتم نشرها والتعرف على أدق التفاصيل الخاصة بسلالة أوميكرون.

وأكد «عقبة»، أنه حتى الآن لا يجوز الجزم بأن تلك السلالة تستطيع الهروب من الأجسام المضاده واللقاحات، حيث يتم دراسة التسلسل الجيني للسلالة الجيدة، والتي ظهر فيها طفرات متعددة زادت عن 50 طفرة، منهم 30 طفرة حدثت في بروتين السنبلة للفيروس، وهو ما يجعل الفيروس بعيدا عن الأجسام المضادة.