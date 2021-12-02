تعليم الجيزة تمنع دخول غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا

أكد مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، منع السادة الموظفين والمتردين لديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، إلا بعد إبراز كارت الحصول على لقاح كورونا.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين، لمقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا.

كما تفقد مدير التربية بمحافظة الجيزة، ديوان عام المديرية لمتابعة سير العمل داخل أروقة المكاتب.

آخر موعد لتلقي أوراق المعلمين بالحصة

وعلى صعيد آخر، أكد مجدي الجيار، أن اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، آخر موعد لتلقي أوراق المعلمين بالحصة.

تنظيم مسابقة أوائل الطلبة

عقد مجدى الجيار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بالمديرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور رضا السيد حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين.

وحضر الاجتماع خالد حجازي، أمين التعليم والبحث العلمي، بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ورحاب عريق، مدير عام الشئون التنفيذية وأمل مبروك، مدير عام التعليم العام، وموجهي المواد الدراسية ومديري المراحل بالمديرية.

وأكد «الجيار» خلال الاجتماع، أن الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وافق على قيام حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم الجيزة، على تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوي الإدارات التعليمية لمديرية الجيزة التعليمية.

ويتم تنفيذها على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى المجلس القرى والمرحلة الثانية على مستوى المركز والثالثة على مستوى المحافظة والرابعة الأخيرة على مستوى الجمهورية، كما سيتم توزيع هدايا لجميع المشاركين وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى.

وتستهدف مسابقة أوائل الطلبة تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب وتستهدف المسابقة طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) للعام الدراسي الحالي 2021/2022.