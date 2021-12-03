حسن الرداد: والدتي كانت بتدخل المستشفى كل 3 أسابيع ومحدش يعرف حاجة

استنكر الفنان حسن الرداد انتشار شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مبديًا غضبه بسبب نشر هذه الأخبار في بعض المواقع الإلكترونية، لافتًا أنه تعود على هذه الشائعات منذ أن كان في محافظة ديمياط، وقبل عمله في الفن، مشيرًا أنه كان يتعرض لشائعات ارتباط بفتيات قبل دخوله الوسط الفني.

ونفى حسن الرداد خلال لقائه مع أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، ما تردد عن وجود خلاف بينه وبين أحد كبار المنتجين، وأن هذا هو السبب في عدم تلقيه عروض أو المشاركة في أعمال خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن شركات الإنتاج تعرض عليه أعمالا كثيرة باستمرار، مشددًا أن الظروف الشخصية هي التي أثرت عليه خلال الفترة الأخيرة.

وذكر حسن الرداد، بعض هذه الظروف التي أثرت عليه، ومنها مرض والدته والتي كانت تدخل المستشفى كل 3 أسابيع مضيفًا: «الجمهور مبيعرفش ده والناس بتشوف جانب واحد بس في الفنان وبتشوفوه بس بيضحك ومبتشوفش حياتك ولما ببقى نازل من المستشفى والاقي واحد عايز يتصور معايا وأنا متضايق ومتنرفز، بحاول أعمل توازن أو اختفي لأني مش قادر أتوازن مع الناس، ووالدتي كانت من 2015 لحد ما توفيت بتدخل المستشفى كل 3 أسابيع عشان تنقل دم».

وكشف حسن الرداد، سبب رفضه المشاركة في مسلسل «كلبش»، مشيرًا إلى أن مشاكل شخصية لديه منعته من المشاركة واعتذر لأسباب رفض الكشف عنها، مؤكدًا أنه لا يحزن أبدًا بسبب عدم مشاركته في أي عمل مضيفًأ: «رزقي متأكد دايمًا أني هاخده ومش هاخده وأنا قاعد في البيت لكن هاخده وأنا بشتغل وبسعى وبعمل اللي عليا».