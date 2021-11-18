حسن الرداد يعلن عودته للنشاط الفني بعد ابتعاد عام كامل بسبب والدته

بعد غياب دام لأكثر من عام كامل عن النشاط الفني، أعلن الفنان حسن الرداد، عودته مرة أخرى لاستئناف نشاطه، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وأرسل من خلاله رسالة خاصة لوالدته مصحوبة بصورة لها.

حسن الرداد يوجه رسالة خاصة لوالدته

حيث قال حسن الرداد فى المنشور الخاص «أعلم أنك يا أمى لا تتمني سوى أن أكون سعيدا أدين لك بكل ما وصلت اليه من نجاح لما بذلتيه من مجهود كبير ودعم مادى ومعنوى من أجلى».

وتابع الرداد قائلا: «لقد بدأت مشوار صعب وطويل، وكنت فى ظهرى طوال الوقت، حتى آخر لحظة فى حياتك، فبعد ابتعادى عن الظهور لقرابة العام، سأكمل المشوار الذي بدأته معك وقررت أن أفعل ما يسعدك».

وأضاف الرداد: «فقد كنت أنجح من أجلك وسأظل أنجح لأجلك، ولتعلمى يا حبيبتي انك تسكني قلب وروحى وأنى أراك أمام عيني طوال الوقت».

يذكر أن والدة الفنان حسن الرداد، كانت توفيت منذ ما يقرب من عام تقريبا، وذلك بعد صراع مع المرض، وبسبب قرب علاقتهما، ابتعد الرداد عن الفن منذ وفاتها بسبب حزنه الشديد.

فيلم توأم روحى

وكانت آخر الأعمال السينمائية التى قدمها حسن الرداد، فيلم توأم روحى، والذي شارك فيه بجانب أمينة خليل، وعائشة بن أحمد وبيومى فؤاد ورجاء الجداوى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمانى التونسي واخراج عثمان أبو لبن.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان حسن الرداد لاستكمال تصوير فيلمه الجديد تحت تهديد السلاح، الذي يشارك فيه بجانب مى عمر وغادة عادل وبيومى فؤاد وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير وشيرين رضا وعدد آخر من الفنانين.