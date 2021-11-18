حسن الرداد يقاوم «وجع الفراق» بعد رحيل والدته بالفن: فقد 5 أقارب خلال 18 عاما

أعلن النجم حسن الرداد استئنافه لنشاطه الفني من جديد، اليوم الخميس، متجاوزا لأحزان مرت عليه على مدار عام كامل منذ فقد والدته، ما كان له تأثيرا نفسيا عليه، جعله يبتعد عن الوسط الفني ويجمد نشاطه طوال الشهور الماضية، وهو الأمر الذي تكرر معه أكثر من مرة منذ بداية مسيرته الفنية، إلا أنه مع كل صدمة يعود ويقرر العمل من جديد للتغلب على أحزانه.

وجاء قرار "الرداد" بالعودة للفن بعد ابتعاده نحو عام كامل عن الوقوف أمام الكاميرات، حزنا على رحيل والدته فادية الرداد بعد صراع مع المرض.

ووجه «الرداد» رسالة مؤثرة لوالدته عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كان نصها: «أعلم أنكِ يا أمي لا تتمنين سوى أن أكون سعيدا، أدين لكِ بكل ما وصلت إليه من نجاح، لما بذلتيه من مجهود كبير ودعم مادي ومعنوي من أجلي».

وأضاف: «لقد بدأت مشواراً صعباً وطويلاً، وكنتِ في ظهري طوال الوقت حتي آخر لحظة في حياتك، فبعد ابتعادي عن الظهور لقرابة العام، سأكمل المشوار الذي بدأته معكِ وقررت أن أفعل ما يُسعدك».

ولم تكن واقعة وفاة والدة حسن الرداد هي الوحيدة الموجعة في حياته، إذ سبقها وتلاها 4 وقائع أخرى.

وفاة شقيق حسن الرداد

فجع حسن الرداد بوفاة شقيقه «فادي» في حادث سير مروع أودى بحياته عام 2003، إذ ازداد وجع الفنان الشاب لأنه كان من يقود السيارة حينها، وبرفقته والدته وشقيقه، إلا أن الأخير لقي حتفه، فيما نجا هو ووالدته من الحادث، حيث يحرص الرداد علي إحياء الذكرى السنوية لشقيقه دوما عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

والد حسن الرداد

ولم يمر عام علي وفاة شقيق الرداد ليتلقى صدمة جديدة بوفاة والده «نبيل الرداد»، والذي وصفه بأنه كان عاشقا لوطنه ومهموما بقضاياها، فضلاً عن تسخيره لنفسه لخدمة الغلابة.

والدة حسن الرداد

وكانت الطامة الكبرى في حياة الرداد بفقدانه لوالدته في شهر يناير من العام الجاري، خاصة وأنه كان متعلقا بها بشدة ويحرص على اصطحابها معه أينما ذهب.

سمير غانم

وفي شهر مايو الماضي، غيب الموت الفنان الراحل سمير غانم بعد صراع مع تداعيات فيروس «كورونا» عن عمر ناهز 84 عاما، حيث فقد الرداد حماه ووالده الثاني برحيل «فطوطة».

دلال عبد العزيز

ولم تمر 3 أشهر علي رحيل سمير غانم عن دنيانا لتلحق به زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، لتواصل الأحزان طريقها في قلب حسن الرداد، خاصة وأنه كان قريبا منها وكانت تعامله كابنها، ونعاها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «مش مصدق إني بكتب الخبر ده.. وفاة حماتي الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز».