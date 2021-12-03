حسن الرداد: الناس بتقولي أنت وإيمي امتداد لفؤاد المهندس وشويكار

قال الفنان حسن الرداد، إنه وزوجته إيمي سمير غانم، لم يحرصا على تكوّين ثنائي مثل الفنانين فؤاد المهندس وشويكار، «أنا وإيمي محاولناش نعمل زي العملاق الكبير فؤاد المهندس وشويكار، بس أنا وإيمي من أكتر الثنائيات الناجحة في مصر والوطن العربي، والدليل على كده أن أحنا متجوزين بقالنا 5 سنين».

حسن الرداد: لا أرد على الشائعات

وأضاف «الرداد»، خلال لقاء ببرنامج «حبر سري»، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، الخميس، إنه وإيمي يتلقيان بشكل مستمر شائعات كثيرًا، ولكنه لا يرد عليها، «مستحيل يعدي شهر، ويبقى مفيش شائعة مكتوبة عننا، والناس اللي بتكتب كده عاوزة رواج لأنها شايفة الثنائي ده ناجح والناس بتحبه، ومشكلتي مش برد وبالتالي فيه ناس بتصدق الشائعات دي».

وأشار إلى أن الأعمال الفنية التي جمعته بإيمي سمير غانم ناجحة، «أنا وإيمي ناجحين مع بعض لدرجة أن فيه مشكلة، أن أي عمل تلفزيوني أو سينمائي أو مسرحي أو إذاعي عاوزينا أحنا الاتنين مع بعض، فالنجاح كان كبير لدرجة إن كل حد عاوز يستغل الثنائي الناجح، وقالوا إن احنا امتداد للثنائي الكبير فؤاد المهندس وشويكار، لأنهم أنجح ثنائي كوميدي في تاريخ السينما».

وعن انحصار أعماله مع إيمي سمير غانم أو العكس، قال حسن الرداد: «الورق بيوجه الواحد للحاجة، وبقى كله بيكتب وبيدور والقنوات عاوزانا أحنا الاتنين مع بعض، والجمهور عاوز يشوفنا أحنا الاتنين مع بعض، فإننا نعمل حاجات لوحدنا كان صعب، بس قولنا ناخد بريك شوية وبعدين نرجع نشتغل تاني».

أبحث عن سيناريو لعمل فني يجمعني مع إيمي

وأوضح أن آخر عمل فني شاركت معه إيمي سمير غانم كان «عزمي وأشجان» في عام 2018، وحاليا قررا البحث عن سيناريو للاشتراك في عمل فني قريبًا.