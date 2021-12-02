«الصحة»: فتح باب تسجيل الجرعة الثالثة خلال 10 أيام.. والتأخير «تقني»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنَّ فتح باب التسجيل للجرعة التنشيطية الثالثة سيكون خلال أيام، لافتا إلى أن اللقاحات موجودة لكن المنظومة تحتاج لمزيد من العمل التقني.

وذكر أن تلقي هذه الجرعة يجب أن يكون بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية، وبالتالي هي ليست عاجلة، وخلال 10 أيام سيتم فتح الباب أمام الجرعة الثالثة.

فتح التسجيل للمتأخرين في تلقي الجرعة الثانية

وأضاف «عبد الغفار»، في مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة وجه بفتح موقع تسجيل اللقاحات للاشخاص المتأخرين لفترات طويلة في أخذ الجرعة الثانية، لافتا إلى أن التأخير يظل أفضل كثيرًا وحماية من اكتفاء الشخص بجرعة واحدة.

إمكانية تحديد دور الشخص قبل الذهاب لتلقي اللقاح قريبًا

ولفت إلى تخصيص مكتب لخدمة المواطنين في كل مديرية صحة، وذلك للأشخاص الذين تخلفوا عن الموعد الذي أرسل إليهم لتلقي الجرعات، ويمكن من خلال المكتب تعديل موعد تلقي اللقاح.

اللقاحات التي وفرتها الدولة معتمدة بكل دول العالم

وأكد أنه جار تطوير موقع تسجيل اللقاحات بحيث يكون هناك رسالة تحدد للشخص دوره قبل الذهاب لتلقي اللقاح، وهذه الخدمة ستظهر للنور قريبًا، «الفرد هيختار أقرب مكان للسكن، والاختيار من بين مجموعة من المراكز، البالغ عددهم أكثر من 2000 مركز، وعند الاختيار يظهر نسبة التزاحم عليه المركز».

احتمالية الانتقال لتطعيم الطلاب في المدارس

وأشار إلى أن الدولة وفرت تقريبًا كل أنواع اللقاحات المعتمدة في كل دول العالم، وإذا كان هناك إقبال ضعيف من قبل الأطفال لتلقي التلقيح من الوراد أن يكون هناك انتقال للمدارس، كسيناريو ثان.