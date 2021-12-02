«الصحة»: نوفر الرعاية والعلاج من خلال 27 مركزاً

أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن مصر من الدول التى تشهد انخفاضاً كبيراً فى معدل الإصابة بفيروس الإيدز، حيث يقل معدل انتشاره بين السكان عن 1%.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى توفير خدمات الرعاية والعلاج للمصابين من خلال 27 مركزاً بجميع محافظات الجمهورية، مؤكداً، فى بيان أمس، تزامناً مع اليوم العالمى للإيدز الذى يواكب فى الأول من ديسمبر، التزام مصر بأهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة المرض، وأهداف التنمية المستدامة، التى تهدف للقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030، من خلال تكثيف الخطط والموارد لتسريع مسار الاستجابات الوطنية واستهداف علاج أكبر عدد من المصابين طبقاً للإحصائيات التقديرية، وسرعة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج للمكتشفين من المصابين، وضمان الالتزام العلاجى وكفاءة الخدمات الصحية للوصول للتحكم فى معدلات انتشار الفيروس. وأكد «عبدالغفار» تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرى بداية من التوعية والمشورة الصحية والفحوصات الطبية والأدوية المضادة للفيروس، ومتابعة الحالة الصحية بالمجان مع الحفاظ على سرية البيانات.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز فى مصر: «نحن نعمل مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، على توسيع نطاق خدمات اختبار الفيروس، لزيادة وصول الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرى والمعرضين لخطر الإصابة به والمتأثرين به إلى العلاج والرعاية والدعم والخدمات الصحية المتكامل، مؤكداً أن مصر من الدول المنخفضة فى نسب الإصابة بهذا المرض».

وأشاد «كمال» بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لضمان توفير وتعزيز خدمات الوقاية والعلاج والرعاية ذات الجودة العالية، لضمان استمرار توفير العلاج للمتعايشين، ودعم التوسع فى برامج تقليل المخاطر والتوسع فى التدخلات المتطورة للقضاء على السلوكيات ذات الخطورة ودمج المجتمع المدنى فى الاستجابة الوطنية.