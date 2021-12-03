لو طالب ثانوية وليك درجات.. اعرف طريقة الحصول عليها بحكم قضائي

تنظر الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، 100 دعوى قضائية، يوم الأحد المقبل الموافق 5 ديسمبر، تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية، والذي جاء استنادًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، مؤخرًا بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.

تساءل العديد من طلاب الثانوية العامة، عن طريقة حصولهم على درجاتهم المهدرة أو الدرجات التي يعتقد أنهم يستحقون الحصول عليها بالفعل، غير درجاتهم المعلنة ولم تلقي رضاهم، وترصد «الوطن» في التقرير التالي طريقة الحصول على هذه الدرجات بداية من رفع الطعن حتى التنفيذ.

رفع الطعن أمام محكمة مجلس الدولة

تبدأ رحلة البحث عن الدرجات الضائعة أولاً برفع طعن أمام الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتتضمن عريضة الدعوى أسباب الطعن مذكورًا بها عدد المواد المراد التظلم على درجاتها، وللطالب أن يتظلم من مادة واحدة أو أكثر أو جميع المواد، ويجب أن يوقع على العريضة من محام بدرجة الاستئناف على الأقل.

وتحدد المحكمة جلسة عاجلة لنظر الطعن المقدم من الطالب ويتم حضور أول جلسة لتقديم سند الوكالة وكافة المستندات المؤيدة للطالب التي تؤكد أحقيته في الحصول على درجاته، وتقوم المحكمة بتحويل أوراق امتحان الطالب إلى خبراء من وزارة التربية والتعليم لإعادة تصحيح الأوراق.

الخبراء يردون على المحكمة

وتقوم لجنة الخبراء بالرد على المحكمة بتقرير فني على يد محضر في الجلسة التالية علماً بأن هناك 500 جنبهاً تدفع على كل مادة كأمانة خبير، وتطرح كافة الأوراق المحكمة من تقرير الخبراء وكراسات الإجابة والأسئلة أمام المحكمة لتصدر حكمها في الدعوى.

وتصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى بالرفض أو القبول، فإذا كان بالرفض للطالب حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لتفصل بشكل نهائي في الطعن سواء بإلغاء الحكم أو قبول الحكم.

آلية التنفيذ في حالة القبول

أما في حالة قبول محكمة القضاء الإداري لحكم الطالب فتحدد المحكمة الدرجات المستحقة للطالب، ومن ثم يقوم الطالب بأخذ الصيغة التنفيذية للحكم والتوجه بها إلى مبنى الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم والتي بدورها تخاطب المنطقة التعليمية التابع لها الطالب والتي تعطي الطالب شهادة جديدة مُثبت بها الدرجات الجديدة.