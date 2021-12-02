محافظ الغربية يتفقد أعمال تجديد مركز الرعاية الصحية وقطعة أرض لعدد من المشروعات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم اليوم الخميس، قرية تلبنت قيصر التابعة لمركز طنطا، وأعمال تجديد مركز الرعاية الصحية، قطعة أرض بإجمالي مساحة 2522 م2، وذلك لتوظيف مساحتها لتقديم عدد من الخدمات الحيوية لأهل القرية، رافقه خلالها النائب غباشي بدير عضو مجلس النواب.

قطعة أرض لتوسعه مدرسة وإقامة ملعب

ووجه محافظ الغربية، بعمل رفع مساحي للموقع لدراسة كيفية الاستفادة منه، حيث يشمل المقترح تخصيص 400 م2 لإنشاء وحدة الشئون الاجتماعية، 183 م2 لصالح جمعية تنمية المجتمع، ضم مساحة 244 م2 لإنشاء جناح جديد لتوسعة مدرسة الشهيد محمد أبو خضرة الإعدادية المشتركة، ذلك إلى جانب إقامة ملعب لمركز شباب القرية على مساحة 1695 م2.

إنارة طريق كفر الحما - تلبنت قيصر

ووجه الأهالي الشكر لمحافظ الغربية على استماعه لمطالبهم، والتي وعد المحافظ بدراستها وتنفيذها في أقرب وقت عقب تقنين أوضاعها، موجهاً رئيس المدينة بإنارة طريق كفر الحما - تلبنت قيصر.