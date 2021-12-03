تعرف على الطرق البديلة في القاهرة بسبب تطوير الطريق الدائري 

بعد أن أعلنت إدارتي مرور القاهرة والجيزة غلق عدة طرق بسبب أعمال الصيانة بمنطقة البساتين، استلزم الأمر إجراء تحويلات مرورية، خاصة وأن فترة الأعمال التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي ستستمر لمدة 30 يومًا، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال ربط كوبري محور عين الصيرة بالطريق الدائري وتوسعة وتطوير الطريق الدائري في منطقة البساتين بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم إجراء التحويلات المرورية والطرق البديلة تكون على النحو التالي:

الطرق البديلة في القاهرة بسبب تطوير الطريق الدائري

- القادم من مناطق أعلى الأتوستراد ومتجه إلى الجيزة وأعلى النيل التحويل من الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم بطول 500 متر، والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى.

- القادم من مناطق الجيزة وأعلى النيل ومتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة اتخاذ المنزل المؤدى إلى طريق الكورنيش مطلع أثر النبى المتجه أعلى الطريق الدائري فى نفس الاتجاه، على أن تبدأ الأعمال اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً وعلى مدار 15 يوماً.

غلق طريق السويس

كما أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات وطرق بديلة بسبب غلق طريق السويس تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى بالقاهرة، على أن تبدأ الأعمال اعتباراً من الساعة 7 صباح الجمعة الموافق 3 صباح اليوم 3 ديسمبر، وعلى مدار اليوم وتستمر لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

- غلق طريق السويس الصحراوي «الرئيسي والخدمة» أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس وتحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائري الإقليمي في الاتجاهين.

- غلق طريق السويس الصحراوي «الرئيسى» أمام حركة المرور فى القادم من السويس اتجاه القاهرة من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى الطريق الدائري الإقليمي وتحويل كافة أنواع المركبات إلى طريق جنيفه مع استمرار النقل فى طريق الخدمة.