وظائف خالية في عدد من البنوك منها HSBC وCIB.. لو بتدور على شغل

أعلن كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك HSBC وشركة فيزا، عن حاجتهم لشغل وظائف متاحة لدي بعض القطاعات المالية داخل تلك المؤسسات المصرفية، منوهين عن شروط ومؤهلات ومهام ينبغي توافرها في المتقدم للحصول على الوظيفة، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة والتي جاءت على النحو التالي:

وظيفة البنك التجاري الدولي CIB

ونوه التجاري الدولي غبر موقعة الرسمي عن حاجته لشغل وظيفة وكيل عمليات مركز الاتصال - الاستعانة بمصادر خارجية والتي جاءت تفاصيلها على الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة أو إدارة أعمال أو محاسبة أو ما يعادلها.

- يملك المتقدم من 0-1 سنوات من الخبرة.

- يجب إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- يتطلب أن يكون المتقدم مستخدما بارعا لمايكروسوفت أوفيس.

- يملك المتقدم مهارات اتصال ممتازة.

- اتباع آداب الهاتف المهنية / تقنيات التعامل مع وسائل الإعلام الاجتماعية وسياسات العمل للتعامل بكفاءة مع احتياجات العملاء المختلفة واهتماماتهم.

- التقديم لوظيفة البنك التجاري الدولي يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الانرنت.

وظائف بنك HSBC

كما أعلن بنك HSBC عبر موقعه الرسمي عن وظيفة خالية، وتفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة مدير فريق خدمات العملاء

وجاءت متطلبات الوظيفة كالأتي:

- يجب أن التمتع بسلوك إيجابي قادر على القيام به مع الرغبة في تصحيح الأمور في المرة الأولى في كل مرة والتغلب على القيود.

- يملك خبرة في الإرشاد والتوجيه وتطوير الآخرين.

- إجادة اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة.

- قادرة على تحفيز الفرق وتنمية ثقافة التمكين.

- توجه قوي تجاه العملاء ومتحمس لتقديم خدمة عملاء متميزة.

- القدرة على توقع احتياجات أصحاب المصلحة في المستقبل واتخاذ الإجراءات اليوم.

- معرفة جيدة ببرنامج Excel وPPT وقادرة على العمل في مختلف MIs والعروض التقديمية.

- مهارات كتابية وتواصل رائعة باللغة الإنجليزية.

- مهارات التعامل مع الآخرين جيدة مع القدرة على بناء والحفاظ على علاقات عمل مع شركاء الأعمال / أصحاب المصلحة.

- لاعب فريق قوي لديه القدرة على القيادة وتحفيز الذات والآخرين.

- مرونة العمل في الورديات (نوبات ليلية).

- فتح باب التقديم من 3 ديسمبر وحتى 10 من الشهر ذاته.

- التقديم لوظيفة بنك HSBC يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الانرنت.

وظيفة شركة فيزا

وأخيرا نوهت شركة فيزا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مبيعات حكومي بتفاصيل جاءت كالتالي:

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس المطلوبة، ويفضل ماجستير إدارة الأعمال.

- لدية خبرة كبيرة تقارب 15 عامًا من السجل الحافل للمبيعات وتطوير السوق.

- يفضل في المتقدم أن يكون ذو خبرة في السوق المصري ولدية المشاركة الحكومية (المبيعات) والخبرة الاستشارية في المبيعات.

- لدية القدرة على كسب تأييد أصحاب المصلحة على أعلى مستوى حكومي، وإدارة التنفيذ وفقًا للاستراتيجية.

- يملك سجل حافل من التعاون المثمر مع زملاء متنوعين في بيئة عمل شديدة التنظيم.

- يملك مهارات تواصل ومهارات شخصية ممتازة معلومات إضافية Visa هي صاحب عمل EEO.

- يستطيع تقديم خدمات مالية قوية أو خلفية تقنية.

- لدية معرفة متعمقة بصناعة المدفوعات الإلكترونية والبيئات السياسية المحلية في مصر.

- التقديم لوظيفة شركة فيزا يتم من خلال الموقع الرسمي للشركة عبر «لينكد إن».