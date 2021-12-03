وظائف شاغرة في بنك أبو ظبي الأول بالسعودية.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلن بنك أبو ظبي الأول عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة في فروع البنك العاملة في المملكة العربية السعودية، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، ليتقدم لتلك الوظائف من تنطبق عليه الشروط التي حددها البنك.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك أبو ظبي الإسلامي، وفق ما أعلنه البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلاً على شهادة في تخصص ذي صلة، أو حاصلا على مؤهل في إدارة الأعمال.

- يجب أن يكون لدى صاحب الوظيفة معرفة عميقة بأعمال الحفظ وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في خدمات الأوراق المالية أو الصناعة المصرفية.

- أن يكون لديه خبرة في العلاقة أو المبيعات أو خدمات العملاء أو دور عمليات الحفظ داخل مؤسسة كبيرة متعددة الأوجه بشكل مثالي داخل صناعة الخدمات المالية أو السوق ذات الصلة.

- أن يكون لديه مهارات التعامل مع الآخرين وخبرة واسعة في إدارة اتصالات كبار العملاء في سياق تجاري.

- أن يكون لديه مهارات بناء الفريق والدبلوماسية والتأثير الممتازة والدافع والمثابرة للتغلب على العقبات وسجل حافل بالتسليم والقدرة على زيادة الإيرادات من العلاقات الجديدة والقائمة.

مسئوليات الوظائف

- يعمل الفرد كمدير خدمة لقائمة محددة من العملاء مع مسؤولية ضمان مستوى عالٍ من خدمة العملاء.

- يكون لدى المرشح الناجح فهما ممتازا لجميع جوانب خدمات الحضانة ويكون قادرًا على تقديم حلول لتعزيز تجربة العميل.

- معرفة إدارة الصندوق ستكون مفيدة.

- يظهر الفرد وعيًا تجاريًا قويًا ويساعد فريق المبيعات في تحديد واستهداف العملاء الجدد في المقام الأول في قطاع إدارة الأصول والمكاتب العائلية في المملكة العربية السعودية.

- سيتحمل صاحب الوظيفة مسؤولية مساعدة رئيس خدمات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية في الإشراف على أنشطة الحفظ المباشر في المملكة العربية السعودية وإدارتها.

- يتطلب منه الإشراف على العمليات التجارية المحلية والتأكد من إدارتها بما يتماشى مع اللوائح المحلية كنشاط مرخص لهيئة الأوراق المالية والسلع.