ماراثون رياضي بكورنيش المعادي في اليوم العالمي لمرضى السكري

شاركت هيئة الدواء المصرية، في الماراثون الرياضي الذي نظمته «الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم»، صباح اليوم الجمعة، الموافق 3 ديسمبر، بكورنيش النيل، منطقة الزمالك، وأكدت الهيئة سعيها لتحقيق شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني، جنبا إلى جنب مع شركاء الصناعة.

تحفيز المواطنين على مقاومة مرض السكري

ومن جانبها أكدت الجمعية المصرية للسكر، أنها تهدف إلى تحفيز المواطنين على مقاومة مرض السكري، من خلال إقامة الفاعليات التوعوية المتتالية، وتشجيعها لتلك المبادرات الهادفة إلى نشر التوعية بمخاطر مرض السكري، ومضاعفاته، كذلك ضرورة الاكتشاف المبكر للمرض، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة للشباب وكبار السن.

دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التوعية والتثقيف الدوائي

شارك في الماراثون قيادات هيئة الدواء المصرية، والرياضيين البارزين، فصلا عن مشاركة كبيرة من المتسابقين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 500 متسابق، في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التوعية والتثقيف الدوائي، وسعيها إلى تحقيق رسالتها التوعوية، جنبا إلى جنب مع دورها الرقابي والخدمي.

المارثون تم وسط العديد من الإجراءات الوقائية

وأكدت الهيئة، أن المارثون جرى وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأكد من سلامة المشاركين في المارثون مع اتباع كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها تقليل انتشار العدوى بفيروس كورونا، والتزام الجميع بارتداء الكمامة وغسل اليدين واستخدام الأدوات آحادية الاستخدام.

الاحتفال فرصة من أجل التوعية بداء السكري

وأضحت الهيئة، أن الاحتفال بــ«اليوم العالمي لمرضى السكري» فرصة من أجل التوعية بداء السكري بوصفه مسألة من مسائل الصحة العامة العالمية، وبما يجب القيام به بشكل جماعي أو فردي من أجل تحسين الوقاية والتشخيص والتدبير العلاجي للحالة المرضية.