تأجيل دفع الفواتير وتعطيل الدراسة حال تصنيف أوميكرون وباء بقرار من رئيس الوزراء

ما زالت منظمة الصحة العالمية مستمرة في التحذير من متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، ومناشدة الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنه لا يوجد مفر من انتشاره عالميًا، حتى لو تم تطبيق حظر شامل للسفر بين الدول، وقد أفادت التقارير أنه حتى تاريخ 28 نوفمبر، كان هناك نحو 56 دولة قد طبقت إجراءات منع السفر، من أجل إبطاء عملية انتشار المتحور الجديد على مستوى العالم.

قرارات الدولة للتصدي لـ«أوميكرون»

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 125 لسنة 2021، والذي يمنح رئيس الوزراء الحق في اتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لأي وباء أو جائحة، أعقبه تخوف منظمة الصحة العالمية من انتشار المتحور الجديد «أوميكرون»، ووصفته بالمقلق.

ويعطي القانون الجديد الحق لرئيس مجلس الوزراء، اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في مواد القانون حال وصول متحور أوميكرون وتصنيفه بالوباء سريع الانتشار.

إعفاء المواطن من دفع مقابل التأخير عند انتشار «أوميكرون»

وحسب مواد قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 125 لسنة 2021، فإنه من حق رئيس مجلس الوزراء أصدار قرارات بتأجيل دفع الضرائب المستحقة وتقديم الإقرارات الضريبية، لمدة 3 أشهر، وهي مدة قابلة للتجديد كل 3 شهور، وكذلك إعفاء المواطنين من دفع مقابل التأخير والضريبة الإضافية، هذا وفقا لما أقره قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ومن القرارات التي يحق لرئيس الوزراء اتخاذها أيضا حال انتشار وباء، تأجيل دفع فواتير الغاز والكهرباء والمياه، كما يتم سداد مقابل تلك الخدمات عن طريق التقسيط على فترات، كما يمكن أن يتم سداد تلك الفواتير بشكل جزئي أو كلي، وفقا لما ورد في قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بالإضافة إلى تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.

تعطيل الدراسة بسبب «أوميكرون»

والجدير بالذكر أنه في حالة انتشار «أوميكرون» في مصر وتصنيفه كوباء، يحق لرئيس الوزراء وقتها أن يصدر قرار بتعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية، أو في المنطقة الأكثر تأثرا بالفيروس، ويكون القرار شاملا للمدارس والجامعات والمعاهد وجميع المؤسسات التعليمية.