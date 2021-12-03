استخراج الرقم التأميني.. 7 خطوات يجب إجراءها إلكترونيا للاستعلام عنه

يعد الرقم التأميني من أكثر الأشياء التي يبحث المواطنون عن طرق استخراجها، إذ أنه من المستندات الأساسية التي يقدمها المواطن للجهات المختلفة عند إنهائه لبعض الإجراءات، وخصوصا عند التقدم لوظائف جديدة، وتقدم الهيئة القومية للتأمينات خدمة استخراج الرقم التأميني للمواطنين، سواء كان بإتاحة الاستعلام عنه إلكترونيا من الموقع الرسمي الخاص بالهيئة، أو باستخراج البرينت التأميني من مكاتب التأمين التابعة للهيئة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات استخراج الرقم التأميني إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج الرقم التأميني إلكترونيا

1- يقوم الراغب في استخراج الرقم التأميني إلكترونيا بالدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــــا.

2- ثم بعد ذلك يقوم الراغب في استخراج الرقم التأميني باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات التأمينات بالضغط على «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».

3- ثم تظهر أمام الراغب في استخراج الرقم التأميني الصفحة الخاصة بخدمات الهيئة القومية للتأمين، ليقوم المواطن بالضغط على «يمكنك الآن الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص بك بكل سهولة وسرعة».

4- تظهر أمام المواطن صفحة خاصة بالبيانات التي يجب أن يقوم بإدخالها.

5- ثم يقوم الراغب في استخراج الرقم التأميني بإدخال الرقم القومي الخاص في الخانة المخصصة لذلك.

6- ثم بعد ذلك يقوم بإدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية في الخانة المخصصة لذلك.

7- ثم يظهر أمام المستخدم الرقم التأميني الخاص به والذي يرغب في استخراجه.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فرصة الحصول على البرينت التأميني مختوم من الهيئة القومية للتأمين، وعلى الراغب في الحصول على البرينت التاميني التوجه لمكتب التامينات التابع له، وتقديم طلب الحصول على البرينت التأميني، ليحصل عليها المواطن مختوم خلال دقائق.