«التعليم» تعلن عن مسابقة «النيل مستقبلنا» لتنمية الوعي المائي للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة «النيل مستقبلنا» للعام الدراسي الحالي 20212022، لتنمية الوعي المائي لدي تلاميذ وطلاب المدارس، إيمانا بضرورة مشاركتهم في القضايا التي تهم مجتمعهم المصري باعتبارهم سواعد مصر القوية لتحقيق أهداف تنموية، وحفاظا على ما لدينا من موارد مائية حبانا بها الله، ولنشر ثقافة الحفاظ على المياه.

وقالت وزارة التعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إن قضية المياه تعد من أهم القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، خاصة في ظل محدودية حصة مصر من المياه، وحرصا على تنمية الوعي المائي لدى جموع الشعب المصري، وتبصرتهم بالمخاطر التي تحدق بالنيل والبحث عن مصادر بديلة لتعرض نقص المياه، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري (الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد الماني) لتنفيذ المسابقة.

نشر الوعي المائي لدى التلاميذ وأهمية نهر النيل

وحددت وزارة التعليم، أهداف مسابقة «النيل مستقبلنا»، العام الدراسي الحالي 20212022 وهي كالتالي:-

- التنمية الوعي المائي لدى التلاميذ والطلاب بأهمية الحفاظ على ثروتنا المائية.

- التعريف بأهمية نهر النيل والدور الذي يلعبه في حياة المصريين منذ القدم وحتى الآن.

- نشر الوعي المائي لدى التلاميذ والطلاب، وحثهم على الحفاظ على الماء وعدم الإسراف في استخدام ما لدينا من موارد مالية محدودة.

- إحاطة الطلاب بالمشكلات والقضايا التي تهم بلادهم.

- الحفاظ على النيل من التلوث ووضع الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة.

الطلاب المسموح لهم بالاشتراك في المسابقة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية الطلاب المسموح بها للاشتراك في مسابقة «النيل مستقبلنا» وهي كالتالي:-

- يسمح باشتراك تلاميذ وطلاب المدارس الخاصة في المسابقة.

- يسمح باشتراك طلاب مدارس التعليم الفني وما يوازيه.

- يسمح باشتراك طلاب مدارس STEM.

- يسمح باشتراك طلاب مدارس التربية الخاصة.

- يسمح باشتراك طلاب المدارس الدولية.