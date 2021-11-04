الآثار: إعادة نصب أكبر تمثال في معابد الكرنك عقب افتتاح «الكباش»

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن إعادة ترميم وتركيب أكبر وأضخم تمثال بمعابد الكرنك، وهو تمثال الملك أمنحتب الثالث، والمكون من مادة «الكوارتزيت»، عقب الانتهاء من احتفالية افتتاح طريق الكباش الأثري، خلال الأسابيع القادمة، حيث تستغرق فترة الترميم حوالي عام كامل من قبل عدد من المرممين والعاملين بالآثار، ليتم تركيب أكثر من 60 أو 70 جزءاً من بقايا التمثال، التي تم تجميعها، حيث توجد بقايا التمثال بالقرب من معبد «خونسو»، بمعابد الكرنك شمال الأقصر.

ترميم تمثال الملك أمنحتب الثالث بعد افتتاح الكباش

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، في تصريحات صحفية خلال جولته بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر اليوم الخميس، عقب الانتهاء من أعمال الترميم، أنه يجري حالياً دراسة إمكانية تركيب واستكمال أجزاء التمثال، ومن ثم وضعه أمام الصرح العاشر بمعابد الكرنك، ليصل طوله إلى حوالي 20 متراً، ليكون أكبر تمثال داخل معابد الكرنك.

وأوضح «وزيري» أن أجزاء تمثال أمنحتب الثالث عبارة عن كتل حجرية تعود للستينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وتوجد منذ أكثر من ألف عام، والجزء الأكثر دقة هو كف يد التمثال، حيث تتسم بالضخامة وهو ممسك بالختم، وعبارة عن «خرطوشة» مكتوب عليها أمنحتب الثالث، مكون من حجر «الكوارتزيت»، وهو أصعب وأقوى أنواع الأحجار، حيث عثر على أجزائه محطمة، في انتظار أعمال الترميم عقب افتتاح طريق الكباش.

إسدال الستار على ترميم 3 تماثيل

واستكمل أمين المجلس الأعلى للأثار، في تصريحاته، أن البعثة المصرية نجحت في ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني، إضافة إلى تماثيل لرمسيس الأول والثاني والثالث، نتيجة إصابتها بالتكسير، وعقب موافقة الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، في عام 2016، على بدء أعمال الترميم وتوفير جميع المواد والإمكانيات التي يحتاجها العمال لبدء الترميم، حيث تم الانتهاء من ترميم 3 تماثيل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في عام 2019.