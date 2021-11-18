كشف «لغز كريستين».. مهندس في هيئة «أرملة شابة» نصب كمينا لرجال الأعمال

خطة معقدة دبرها «ي. ف» 38 عاما، مهندس، للنصب على عدد من رجال الأعمال، عن طريق استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانتحاله شخصية سيدة أجنبية تدعى «كريستين»، وأنشأ باسمها عدة حسابات على فيس بوك وتويتر وإنستجرام، زاعما من خلالها أنّه «أرملة شابة» لرجل أعمال هندي ثري، وورثت منه ثروة طائلة وترغب في استثمارها بمصر.

نصب بحجة الاستثمار

حققت حسابات المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي رواجا كبير، خاصة أنّه عرض صورا لأكوام من النقود وخزائن حديدية ممتلئة بالأموال، وكتب تعليقات برغبته في استثمارها بمصر، مستهدفا بذلك رجال الأعمال.

مليونا جنيه تحويلات

ووفقا للتحريات، نجح المتهم في الإيقاع بعدد من الضحايا واستدرجهم لتحويل مبالغ مالية تقدر بمليوني جنيه لحسابه، بحجة بدء إجراءات نقل الأموال لمصر، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ المتهم مارس نشاطا إجراميا تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وأنشأ صفحات إلكترونية احتيالية باسم إحدى السيدات على فيس بوك وتويتر وإنستجرام، واستخدم تلك الصفحات في عمليات احتيالية ممنهجة، بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين ورجال الأعمال من مرتادي تلك المواقع.

مقاطع فيديو مفبركة

وبحسب التحريات، أوهم المتهم ضحاياه بأنّه يمتلك ثروات مالية طائلة ويرغب في إرسالها للمجني عليهم، بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وأقنع ضحاياه بإرسال مقاطع فيديو «مفبركة» لخزائن حديدية داخلها كميات كبيرة من الأموال «عملات أجنبية» ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية لنقلها إلى البلاد، ثم يتصل بالمجني عليهم منتحلا صفة مندوب شركة الشحن الدولية، ليؤكد أنّ المبلغ المالي المراد استثماره وصل إلى البلاد، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم «تخليص جمركي، شحن، ورسوم إدارية» في أحد الحسابات البنكية التي فتحها خصيصا لهذا الغرض.

ضبط المتهم

وضُبط المتهم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبيّن أنّه محمّل بصفحة إلكترونية احتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية، ومحادثات نصية على العديد من برامج التواصل الاجتماعي، تؤكد نشاطه الإجرامي في الاحتيال على ضحاياه، مستخدما برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها، تستخدم في تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا، وصور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة.

وأمكن الاستدلال على 2 من المجني عليهما، وبسؤالهما قررا بأنّ المتهم بالنصب احتال عليهما واستولى على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.