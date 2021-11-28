«الداخلية» تلاحق مرتكبي جرائم النصب والتزوير

واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم النصب والتزوير.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، وبحوزته (طبنجة «بدون خزينة» – فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 4 صواعق كهربائية – 6 دنك – جهاز لاسلكي والشاحن الخاص به – 5 شهادات ميلاد بأسماء أشخاص مختلفة).

وبمواجهته اعترف بإدارته مكتب لتقديم الخدمات الحكومية «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وحيازته للأسلحة المضبوطة بحوزته بقصد حماية نشاطه الإجرامي والصواعق والدنك وجهاز اللاسلكي خاصين بشركة أمن ملكه «مغلقة»، وشهادات الميلاد خاصة ببعض العاملين بذات الشركة.

ضبط شخصين بالقاهرة حال الترويج لبيع أجهزة تنصت وتسجيل مجهولة المصدر عبر الإنترنت

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالترويج والإعلان عن أجهزة تنصت مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالبلاد للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكتروني، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص – نجل عمه «مندوبا مبيعات» مقيمان بالجيزة) ، وبحوزتهما (6 أجهزة تنصت وتسجيل -كاميرا حائط للمراقبة والتسجيل الصوتى والمرئى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أضاف المتهم الثاني باقتصار دوره على مساعدة المتهم الأول في ترويجها على عملائه نظير تحصله على مبلغ مالي.

كشف ملابسات واقعة تزوير توكيل لبيع سيارة على أحد مواقع التسوق الإلكتروني

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب معرض سيارات - مقيم بمحافظة البحيرة) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكي للبيع مقابل مبلغ مالي ورغبته في شرائها، واتفق معه على التقابل بأحد المقاهي بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور حضوره ومعاينة السيارة والاتفاق على البيع استلم توكيل بيع «مزور» وسلمه المبلغ المتفق عليه، وتمكن المتهم من مغافلته واستولى على السيارة ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة باسم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) واتهمه بسرقة السيارة، مضيفا أن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع «GBS» بتتبع خط سير السيارة أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لاستقلال السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية)، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة النصب، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

باستهداف الأخير أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية «جميعهم مزورون»)، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.