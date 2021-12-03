حالة الطقس غدا السبت ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس، غدا السبت الموافق 4 ديسمبر، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على كل الأنحاء ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك أتربة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص بسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق تفرقة من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.25 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية، أما بالنسبة للبحر الأحمر يكون خفيفا إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 متر و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 23 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 23 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 12

بورسعيد 24 15

دمياط 24 15

الزقازيق 23 14

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 15

رأس سدر 23 13

نخل 19 11

نويبع 24 15

طابا 20 15

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 16

الفيوم 23 13

بني سويف 22 12

المنيا 24 12

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

إدفو 28 13

أبو سمبل 27 12

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18