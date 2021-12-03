إجراءات صحية يجب اتباعها أثناء موجات الطقس السيئ

موجة من تقلبات الطقس السيئ تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعليه أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد للمحافظات، منوهة لعدد من الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها حفاظًا على سلامتهم العامة.

ووفقا للقابضة لمياه الشرب، فإن هناك مناشدات للمواطنين باتباع عدد من الإجراءات، تجنبا لحدوث أي أضرار وخيمة خلال موجة الطقس وهي:

- تدبير الاحتياجات الضرورية.

- تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة.

- الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار.

- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

استعداد الشركة القابضة لموجات الطقس السيئ

من جهته أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، على رفع درجه الاستعداد ونشر سيارات رفع المياه والبدلات في النقاط الساخنة وتطهير للشنايش والمطابق والبيارات، موجهًا حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيء بضرورة العمل على الآتي:

1- الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2- إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.

3- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

4- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

5- تمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

6- تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

7- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

8- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

9- التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

10- انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.