«القابضة للمياه» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس.. 6 إجراءات للوقاية

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين باتباع 6 إجراءات للتعامل مع التغيرات الجوية، غير المستقرة التي تشهدها بعض المحافظات تجنبا لحدوث أية أضرار.

إجراءات حماية المواطنين

وأكدت الشركة في بيان لها، أن هناك إجراءات ضرورية يجب اتباعها حفاظا على الأرواح أهمها:

- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال الأمطار، وذلك لتمكين سيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم انتظار السيارات على شنايش الأمطار .

- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة هطول الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار، تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

إجراءات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهه التقلبات الجوية

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد ونشر سيارات رفع المياه والبدالات في النقاط الساخنة وتطهير للشنايش والمطابق والبيارات لافتا إلى إصدرالشركة القابضة حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات لمواجهة موجة الطقس السئ، منها:

- الإنتهاء من تطهير جميع بالوعات صرف مياه الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

- إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.

- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

- تمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

- تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

- التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

- انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، فرق التطهير، وفرق متابعة المحطات بكافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.