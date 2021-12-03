مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثين منفصلين بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 في حادثين منفصلين بطريق المحيط ومصر أسوان الزراعي بزمام مركزي المنيا وسمالوط، كما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود اندلع بأرض زراعية بمركز العدوة دون إصابات أو خسائر بشرية.

مصرع سائق تروسيكل في حادث بالقرب من محور سمالوط

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب تروسيكل، بطريق الصعيد الزراعي، شمال محور سمالوط، مما أسفر عن مصرع حمادة محمد، 24 عاما، سائق التروسيكل، وإصابة رضا رشدي، 30 عاما، مقيمان بمركز بني مزار، وتم نقل جثة المتوفي والمصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

كما شهد طريق المحيط في مركز المنيا، حادث تصادم بين السيارة «6783 ن ق و»، وتوك توك بدون لوحات، مما تسبب في إصابة أحمد محمد، 32 عاما، سائق توك توك، مقيم بقرية تلة بمركز المنيا، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

إخماد حريق في أرض زراعية بقرية البسلقون بالعدوة

وفي واقعة أخرى، سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق محدود اندلع بأعشاب ومخلفات حصاد جافة، بقطعة أرض زراعية بقرية البسقلون بمركز العدوة، بشمال غربي المحافظة، نتيجة إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة مشتعل، وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية.