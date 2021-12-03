إصابة شخصين سقط عليهما جدار منزل قديم بالفيوم

بينما كان يجلس شخصين معا يتناولان كوبا من الشاي، يتسامران ويتجاذبان أطراف الحديث في مشاكل وضغوطات الحياة، أمام منزل خلف نقطة شرطة سنرو بالفيوم، فوجئا بصوت غريب وما إن التفتا لينظرا مصدر الصوت، فوجئا بانهيار جدار المنزل وحاولا الهرب بعيداً إلا أنه سقط فوقهما، وأصيبا بإصابات خطيرة، فيما هرع المارة لإزالة حطام الحائط من فوقهما وإنقاذهما قبل أن يفقدا حياتيهما، واستغاث الأهالي بالإسعاف لنقلهما إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بانهيار حائط منزل قديم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغاً من نقطة شرطة سنرو، يفيد انهيار حائط منزل قديم وإصابة شخصين خلال جلوسهما في الشارع أسفل الحائط ونقلهما للمستشفى.

إنقاذ الشخصين من أسفل الجدار

وتمكن أهالي المنطقة من إنقاذ الشخصين من أسفل الجدار الذي انهار فوقهما، وعلى الفور حضرت سيارة الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم المركزي، ليتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي، رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وجرى معاينة موقع انهيار جدار منزل قديم خلف نقطة شرطة سنرو، كما جرى استدعاء مجلس مدينة أبشواي لفحص المنزل والمنازل المجاورة لتشكيل لجنة هندسية وإزالة المنزل، ومعاينة المنازل المجاورة له والتأكد من كونها آيلة للسقوط من عدمه، على أن يتم كتابة تقرير مفصل بحالة المنزل والمنازل المجاورة له.

إخلاء المنازل المجاورة

وبدأت اللجنة الهندسية في فحص المنازل المجاورة للتأكد من عدم كونها آيلة للسقوط، كما جرى إخلاء المنازل المجاورة لحين الانتهاء من إزالة المنزل الذي انهار الجدار الخاص به، وذلك قبل أن ينهار ويصاب أي شخص بضرر.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.