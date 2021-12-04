حظك اليوم برج الثور السبت 4-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور شخصية عاطفية ورومانسية ويُقدر الود والانسجام الذي يسعى من خلالهم إلى تكوين أسرته الصغيرة، كما يتميز بكونه لديه شخصية صبورة بشكل كبير، كما أنه يسعى دائما إلى الانتظار حتى يستطيع تحقيق أهدافه التي يرغب بها، كما أنه يجتهد كثيرا حتى ينتهي من المهام المسندة إليه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

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حظك اليوم برج الثور عاطفيا

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