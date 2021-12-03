تعيين أول امرأة بإدارة نيابات الشؤون الإدارية

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإصداره قرارا بتعيين المستشارة أمنية سيد علي طلبة، بإدارة نيابات الشؤون الإدارية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الهيئة التي تشغل فيها المرأة هذا المنصب القضائي.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار بوصول المرأة لهذا المنصب القضائي للمرة الأولى في تاريخ الهيئة، مؤكدة على أنه انتصار جديد يضاف إلى مكتسبات المرأة المصرية في عصرها الذهبي، مشيدة بدعم هيئة النيابة الإدارية الدائم لتمكين المرأة ومساندتها، وتقدمت بخالص التهاني للمستشارة أمنية سيد متمنية لها دوام النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد.