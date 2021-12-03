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محمود مسلم

السوبر جيت: فتح خطوط جديدة بداية من 5 ديسمبر

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الوطن
04:46 م | الجمعة 03 ديسمبر 2021
السوبر جيت: فتح خطوط جديدة بداية من 5 ديسمبر

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت» التابعة لوزارة النقل، عن فتح عدد من الخطوط الجديدة لخدمة الجمهور في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الشركة وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في راحة الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

خطوت السوبر جيت الجديدة

وجاءت الخطوط الجديدة التي أعلنت عنها شركة سوبر جيت كالتالي:  

أولا: خط ملوي / المنيا / شرم الشيخ والعكس، اعتبارا من يوم 2021/12/5.

ثانيا: خط جرجا/ سوهاج /شرم الشيخ والعكس، اعتبارا من يوم 2021/12/25.

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