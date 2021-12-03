حماقي يواصل تألقه في حفلات موسم الرياض 2021 ويدعم موهبة شابة

أحيا المطرب محمد حماقي حفلًا غنائيًّا استثنائيًّا بساحة مسرح أبو بكر سالم، وصفته وسائل الإعلام السعودية بأنه الأضخم صاحب الجماهير الغفيرة ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، حيث نفدت جميع التذاكر المخصصة للحفل قبل موعده بيومين.

وافتتح حماقي الحفل بأغنية «نفسي أبقى جنبه» وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب التي ضجت بأرجاء ساحة مسرح أبو بكر سالم الذي يتوسط منطقة المسارح في «بوليفارد رياض سيتي» وهو ما انعكس بالبهجة على زوار موسم الرياض.

حماقي يتألق بباقة من ألمع أغانيه

وواصل حماقي تألقه بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي، يزلزل، ما بلاش، ناويها، ليه بيلموني، يا ستار»، بالإضافة إلى عدد كبير من أغاني ألبوم «يا فاتني» منها «لا ملامة»، «لوهتسيب»، «تك»، «طالع موضة»، «عرض مستمر»، «ظلموني»، «مش قادر أنسى» و«قالوا عنك»، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وتخلل الحفل كلمة لـ حماقي وعبَّر فيها عن محبته وامتنانه لجميع الحضور الذين شرّفوه بالتفاعل خلال الحفل الذي تخطى الساعتين، مؤكدًا أن غناءه على مسرح أبوبكر سالم يعد تكريمًا له، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المملكة العربية السعودية تعد وطنه، وكذلك الجمهور السعودي، والجمهور المتنوع لموسم الرياض 2021، جميعهم يمثلون حافزًا على الأداء الفني الجيد، ويمثلون دورًا مهمًا في الارتقاء بقدرات الفنانين وإبداعاتهم.

حماقي يدعم موهبة زينة عماد

وفي لفتة منه إلى دعم المواهب الشابة، أكد الفنان حماقي دعمه الكامل للموهبة الشابة زينة عماد، مبينًا أنه سيكون أول الحاضرين في حفلة غنائية لها، ومشيدًا في اللحظة نفسها بالدور الذي يؤديه موسم الرياض 2021 في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة، وفتح المجال أمامهم لإبراز إمكاناتهم وقدراتهم أمام جمهور يساعد على الإبداع، ويعطي الدفعة اللازمة لانطلاق أي موهبة فنية جديدة.

وكان حماقي قد قدم الأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ «الكباش» بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية «حلوة بلدنا حلوة» بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل 150 قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية «تريند» مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

كما تطرق حماقي بألبوم «يا فاتني» الذي أطلقه مع صيف 2021 إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة «فورتي نايت» Fortnite الشهيرة عالميا.

كما يُعد أول مطرب عربي يوقِّع ألبومه ديجيتال في بث مباشر «لايف» وبمشاركة «حية» لقرابة الـ300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على إنستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.