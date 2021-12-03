إصابة سيدة مسنة في انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية.. وقع عليها السقف

أصيبت سيدة بكسور وكدمات، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، مساء اليوم الجمعة، بحي الجمرك في الإسكندرية، فيما نجا باقي السكان، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانهيار جزئي في عقار

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم رقم 11 شارع الموازيني، بالقرب من مسجد المرسي أبو العباس ووجود سيدة تحت الأنقاض.

انتقل مسؤولو الحي وضباط قسم شرطة الجمرك في الإسكندرية وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

إصابة سيدة

وتبين من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق، كل طابق به شقة، مأهول بالسكان، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأول، وخروج سكان الطوابق العليا قبل الانهيار، وأسفر الحادث عن إصابة المدعوة «أنعام أحمد حسن» 70 عاما، تقيم بمفردها بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة، وجرى نقلها إلى المستشفى الأميري الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.