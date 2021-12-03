طقس الإسكندرية اليوم: مشمش وانخفاض سرعة الرياح والرطوبة

شهد طقس الإسكندرية، اليوم، استراحة من نوة قاسم، حيث هدأت سرعة الرياح وحركة موج البحر، مقارنة بالأيام الماضية، مع طقس مشمس على المحافظة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعودة الطقس المتقلب الأسبوع المقبل، مع رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لتساقط الأمطار على المحافظة.

طقس الإسكندرية اليوم الجمعة

وبلغت درجات الحرارة اليوم الجمعة، 22 درجة مئوية، ما يعني ارتفاعها بصورة ملحوظة، مع انخفاض درجة الرطوبة إلى 52%، وبلغت سرعة الرياح 10 كم في الساعة، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المحافظة، وطقس مشمس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

نوة قاسم في الإسكندرية

كانت نوة قاسم التي ضربت الإسكندرية الأربعاء الماضي، تسببت في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، ووصل ارتفاعه إلى 6 أمتار، حيث تسبب موج البحر الذي خرج إلى الطريق في غرق نادي المهندسين بسبب الأمواج، إضافة إلى بئر مسعود بمنطقة ميامي شرق المدينة.

وتمكنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ونادي المهندسين، من سحب المياه المتراكمة التي تسببت في غرق الساحة.

حالة الطقس في الإسكندرية

كانت الإسكندرية شهدت عدم استقرار بالطقس خلال اليومين الماضيين، وذلك تزامنا مع نوة قاسم التي ضربت المدينة الساحلية منذ الأربعاء الماضي، ما أدى إلى ارتفاع موج البحر للشواطئ وخروجه عن الحد المعتاد له، كما تسببت الرياح في خروج مياه البحر والرمال إلى الشوارع.