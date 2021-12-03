أعراض تشير لإصابتك بنوبة قلبية صامتة.. اذهب للطبيب فور شعورك بها

حذّر الأطباء من النوبة القلبية الصامتة، أو احتشاء عضلة القلب الصامت، الذي يعتبر من أكثر النوبات القلبية خطرًا على صحة المواطن، لأنها تشكل نسبة كبيرة من إصابة المواطنين بأمراض القلب، ومنتشرة بشكل كبير بين الجنسين الرجال والنساء.

ويقول الدكتور أحمد سيد، طبيب جراحة الأوعية الدموية، إن هناك أعراض للنوبة القلبية الصامتة، ولابد من عدم تجاهل هذه الأعراض لأنها تؤدي بحياة المريض إلى مشاكل كبيرة، ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة في حالات كثيرة، اذا لم يتم العلاج وتشخيص المرض بشكل صحيح، مضيفًا في حالة شعور الشخص بأعراض معينة، لابد من استشارة الطبيب المختص على الفور ولا يفضل التأخير عن الذهاب إلي الطبيب المختص أو الوحدات الصحية.

أعراض النوبة القلبية الصامتة

وأضاف «سيد» لـ«الوطن»، أن أعراض النوبة القلبية الصامتة قد تتشابه مع بعض أعراض أمراض أخرى، لذلك سميت بالصامتة لأنها تأتي بشكل مفاجئ للشخص، وتعتبر النوبة القلبية الصامتة هي نفس النوبة القلبية المعتادة، فالاختلاف بينهما فقط هو أن أعراض النوبة القلبية الصامتة تكون طفيفة لدرجة أن المصاب قد لا يدرك وجودها، غير أن كلا النوبتين القلبيتين تحدث نتيجة لانقطاع تدفق الدم إلى القلب، ما قد يفضي إلى حدوث ضرر في عضلة القلب.

أعراض النوبة القلبية الصامتة:

1- الشعور بالتعب العام والإرهاق.

2-الألم في الحلق بشكل دائم.

3- الإصابة بالألم في عضلات الصدر أو عضلات أعلى الظهر.

4- عسر الهضم.

5- ألم طفيف في منتصف الصدر.

6- الشعور بالبرد.

أسباب النوبة القلبية الصامتة:

1. العمر.

2. مرض السكري.

3. الوزن الزائد.

4. تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب.

5. ارتفاع ضغط الدم.

6. ارتفاع نسبة الكوليستيرول.

7. قلة ممارسة الرياضة.

8. النبوات القلبية السابقة.

9. التدخين.