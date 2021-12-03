أب يقتل ابنته بعدة طعنات لاكتشافه حملها سفاحًا بالوراق: غسلت عارى بإيدي

«قتلت بنتي عشان جابت لي العار وحامل»، كانت تلك كلمات الأب الذي يعمل خفيرا لأحد عقارات منطقة الوراق عقب قتل ابنته لاكتشافه حملها من أحد أصدقائه.

الحادثة وقعت في شوارع الوراق

في أحد شوارع منطقة الوراق، يقيم الأب مع أسرته داخل إحدى البنايات التي يعمل على حراستها، ذلك المكان الذي شهد مقتل الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاما على يد والدها بعد أن علم بحملها من صديقه.

منذ أيام قليلة، توجه الأب إلى مكان إقامته مع أسرته ولاحظ شيئا غريبا على ابنته، فقرر أن يتابعها، إلى أن جاء يوم الواقعة وعلم بحملها من خلال ظهور أعراض الحمل عليها، فالتقط سلاحا أبيض ووجّه لها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

توجّه الأب إلى قسم شرطة الوراق للإبلاغ عن نفسه بقتل ابنته لحملها "طفل" سفاحًا من صديقه الذي يبلغ من العمر 41 عاما.

بلاغ إلى قسم شرطة الوراق

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق يفيد تلقيه بلاغًا من شخص يفيد قيامه بقتل كريمته بمنطقة الوراق، وتوصلت تحريات العميد هاني شعراوي، والعقيد مروان مشرف، أن الأب «خفير خصوصي» يبلغ من العمر 40 سنة، قرر أنه قتل كريمته البالغة من العمر 16 سنة، إذ سدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسم بسبب اكتشافه حملها سفاحا من صديقه البالغ من العمر 41 عامًا «عامل»، وتم التحفظ على المُبلغ (الأب المتهم)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.