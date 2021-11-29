غرفة شركات السياحة تشيد بإلغاء الحجر الصحي بالسعودية واعتماد تطعيم المعتمر

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية السعودية أصدرت أمس قرارا بالسماح بالسفر بشكل عام بين مصر والمملكة مباشرة دون الحاجة للانتقال عبر دولة أخرى من خلال أداء فترة حجر صحي لمدة 14 يوما، موضحا «اعتبارا من 1 ديسمبر يسمح بالسفر مباشرة ما بين المملكة ومصر بشروط معينة».

تطعيمات معتمدة من السعودية

وأضاف «السيسي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الشروط المعلنة بأن الشخص المسافر يكون مُطعما بتطعيمات معتمدة بالمملكة، وحال التطعيم بلقاحات غير معتمدة بالمملكة يخضع لحجر صحي لمدة 3 أيام قبل دخوله للمملكة وإجراء pcr بعد الثلاثة أيام للتأكد من خلوه من أي إصابة ويبدأ في أداء المناسك.

وتابع نائب رئيس غرفة شركات السياحة: «هذا ينطبق على العمرة تلقائي، لأنها إذا كانت متاحة في ظل وجود الحجر الصحي لن يكون هناك عمرة بالشكل المباشر، لأن المعتمر لن يتقبل هذا المبدأ، وكون يلغى الحجر الصحي ويتم الاستعاضة بأن يكون المعتمر مطعم خطوة مهمة لتنظيم رحلات العمرة».

الحصول على جرعة تنشيطية

وواصل: «هناك نقطة إضافية سيتم إضافتها للمعتمر المصري، بإمكانية أن يكون هناك جرعة تنشيطية للأشخاص الحاصلين على اللقاحات الصينية أو الروسية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهذا حل من الحلول المناسبة للغاية وأسهل من الحجر الصحي».

كانت الصفحة الرسمية لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نشرت اشتراطات الحصول على تأشيرات العمرة للقادمين من جمهورية مصر العربية، كما فسرت اشتراطات قدوم معتمري الخارج إلى المملكة، لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها.