شركات السياحة تبدأ في تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الإلكترونية

قال نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إنه يجب على الشركات السياحية، تسجيل كل العاملين لديها على قاعدة البيانات الإلكترونية للعاملين بالسياحة، انطلاقا من رؤية الدولة المصرية، نحو التحول الرقمي للبيانات، وقواعد المعلومات الخاصة بكل الجهات والمؤسسات والأفراد والشركات العاملة بجمهورية مصر العربية.

ولفت خلال المنشور الدوري رقم 250 لسنة 2021، الذي جرى تعميمه على جميع أعضاء غرفة شركات السياحة، تحت عنوان «هام وعاجل»، إلى أن وزارة السياحة أنشأت قاعدة بيانات رقمية لكل العاملين بالقطاع السياحي، وذلك تنفيذا لقرار وزير السياحة والآثار، رقم 28 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة لإنشاء نظام معلومات سوق العمل السياحي، لإنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالقطاع السياحي، التي تشمل العاملين بغرفة شركات السياحة والعاملين بغرفة العاديات والسلع السياحية والعاملين بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

تسجيل العاملين إلزامي

وأضاف أنه لابد أن تقوم الشركات السياحية بتسجيل بيانات جميع العاملين بالشركة، سواء كانوا دائمين أو مؤقتين، بما فيهم العمالة الأجنبية، وذلك من خلال كلمة مرور واسم مستخدم لكل شركة سياحة.

إدخال أية بيانات خاطئة «مخالفة»

وأشار إلى أنه يمكن للشركات تسجيل بيانات العاملين لديها، وذلك بالدخول على موقع غرفة شركات السياحة والدخول على حساب الشركة على موقع الغرفة، وذلك للبدء في تسجيل بيانات العاملين لديها، مشددا على ضرورة وأهمية الالتزام بإدخال كل بيانات العاملين بالشركات قبل يوم 10 ديسمبر الجاري، مع تحري الدقة في الإدخال، نظرا لأن أي تعطيل في الإدخال، سيعد مخالفة للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وتعطيل المستهدف الأمني المرجو من ذلك.

وأكد أنه في حال إدخال أية بيانات غير صحيحة بعد ذلك، إدلاء ببيانات غير صحيحة لدى جهة رسمية، وعليه ستقوم الغرفة بإخطار وزارة السياحة والآثار، لاتخاذ اللازم نحو الشركة المخالفة.