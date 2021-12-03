عامل ألوميتال يقتل امرأة عجوزا لسرقة 700 جنيه بالهرم.. ذبحها بسكين

شهدت منطقة الهرم بالجيزة، واقعة مأساوية بعدما أقدم عامل ألوميتال وصديقه على قتل سيدة مسنة بهدف سرقتها، وذلك بعد علمهما أنها تقيم بمفردها داخل الشقة، إذ تسلقا شرفة منزلها وعندما شعرت قام العامل بذبحها بسلاح أبيض «سكين»، وتوصلت جهود البحث إلى ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ إلى قسم شرطة الهرم

ورد بلاغ إلى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، من العميد أحمد دسوقي، مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة 75 سنة ربة منزل مذبوحة بشقتها، وبالانتقال والفحص تبيّن سلامة منافذ الشقة وكانت مغلقة من الداخل.

وتوصلت جهود البحث إلى ضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنه عامل ألوميتال بورشة بالمنطقة، واتفق مع صديقة على سرقة المجني عليها، بعد علمهما أنها مقيمة بمفردها، حيث قرر العامل وصديقه التسلق من شرفة المنزل للسرقة.

ذبح سيدة عجوز بسكين

وأثناء تواجدهما داخل شقة المجني عليها شعرت بهما، وقبل أن تستغيث بالأهالي من أجل نجدتها، أسرع نحوها عامل الألوميتال وذبحها بسلاح أبيض كان معه «سكين»، لتسقط السيدة العجوز أرضًا غارقة في دمائها، وبعد أن قتلها استولى الاثنان على مبلغ مالي 700 جنيه وهاتفين وفرا هاربين، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات والسلاح الأبيض.

فريق بحث لضبط مرتكبي الواقعة

وعقب ورود البلاغ، تم تشكيل فريق بحث، وتوصلت جهود البحث إلى هوية مرتكبي الواقعة، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.