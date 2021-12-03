غلق 14 مركز دروس خصوصية في أحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية

تواصل أجهزة محافظة الجيزة، شن حملاتها المكبرة بجميع الأحياء والمراكز والمدن والقرى التابعة لها، لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية تنفيذا لتعليمات الحكومة، وحفاظا على الطلبة من فيروس كورونا.

أضرار على العملية التعليمية

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشرطة المرافق، بتوجيه حملات مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما لها من أضرار على العملية التعليمية.

حصيلة إغلاق سناتر الدروس الخصوصية بأحياء الجيزة خلال أسبوع

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها اليوم، أن أجهزة الأحياء تمكنت من غلق وتشميع 14 مركزا للدروس الخصوصية بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية خلال أسبوع.

إغلاق وتشميع سناتر بحي جنوب الجيزة

وأشارت محافظة الجيزة في البيان، إلى أنه تم في حي جنوب غلق وتشميع سنتر النجاح بشارع المدرسة بالمنيب، وسنتر بشارع محمد السوهاجي، وسنتر الأهلاوية بشارع صبري باشا، وسنتر الفتح بشارع الكولدير.

إغلاق سناتر بشارع ترعة السواحل بحي الوراق

وأضافت أنه في حي الوراق، تم غلق وتشميع سناتر القمة ونور الإيمان للدروس الخصوصية بشارع ترعة السواحل أمام مدرسة عبد الله بن رواحه، وسناتر المستقبل والمنتصر والحرمين بوراق الحضر ووراق العرب.

إغلاق 5 سناتر للدروس الخصوصية بالعمرانية

وأوضحت المحافظة، أنه تم في مدينة الحوامدية غلق وتشميع سنتر الفضل بشارع المدرسة الحديثة، وسنتر الأوائل بشارع الساحة وسنتر التميز بشارع مسجد أبو يوسف، بالإضافة إلى سنتر نوبل بشارع صلاح الدين وسنتر المستقبل بأبراج نصر الدين بالعمرانية.

إيداع المضبوطات في مخازن الوحدات المحلية

وأكدت المحافظة في البيان، أنه تم مصادرة الكراسي والمحتويات بالسناتر وإيداع جميع المضبوطات مخازن الوحدات المحلية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.