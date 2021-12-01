سيارة تلقي جثة شاب أمام مستشفى كوم أمبو بأسوان وتفر هاربة

شهدت مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، واقعة غريبة، حيث ألقت سيارة مجهولة جثة شاب غارق في دمائه أمام مستشفى كوم أمبو المركزي، وفر قائد السيارة هاربًا بشكل سريع جدًا، لكي لا يلتفت إليه أحد.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا إلى العميد محمد هلال، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، من مستشفى كوم أمبو، بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام المستشفى، وعلى الفور تم إيداعها بالمشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقل الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، إلى المشرحة لمعاينة الجثة ومباشرة التحقيقات حول العثور عليها ملقاة أمام المستشفى، والوصول إلى الجاني.

وأمر اللواء مدير هيثم كيلاني، مدير البحث بأسوان، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

مصرع شخصين في حوادث متفرقة

وفي واقعة أخرى، لقى شخصين مصرعهما، أمس الثلاثاء، إثر حادثين مختلفين بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وتم نقلهم إلى مشرحة إدفو العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بمصرع شخصين إثر حادثين متفرقين في مركز إدفو التابع للمحافظة، الأول في منطقة الحاج زيدان بقرية الحصايا، والذي شهد انقلاب دراجة بخارية يستقلها شخص يدعى خالد صالح حسن، يبلغ من العمر 17 سنة، ما أدى إلى مصرعه.

بينما شهد نجع العدوة بقرية الرديسية بحري بمركز إدفو، انهيار حائط منزل على صاحبه أثناء بناءه، ويدعى حسن محمد أحمد، عامل، ما أسفر عن وفاته مباشرة.

وجرى اتخاذ اللازم ومباشرة التحقيقات.