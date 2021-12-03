مطار القاهرة يحبط تهريب أدوية لعلاج السرطان..«كان مخبيها في علب حلاوة»

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، 3 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

المحاولة الأولى كانت بالإدارة الثالثة برئاسة محمود عبد النبي، مدير الجمرك، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين بصالة الوصول قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف جورج صفوت فرج، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب وتقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلا أنه وجد عبوات وأمبولات دوائية غالية الثمن خاصة بعلاج مرض السرطان مخبأة داخل علب حلويات ومكسرات مغلقة بتغليف المصنع، بإجمالي 130 أمبول مفرد وأقراص داخل علبة.

وجود 137 عبوة من مستلزمات طب الأسنان مخبأة بين طيات الملابس

أما المحاولة الثانية فكانت بالإدارة الثانية برئاسة، أحمد سعد مدير الجمرك، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، حيث استوقف حافظ منشاوي، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبا أجنبيا من أصل عربي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين، مأمور الجمرك، ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

وكلَّف محمد الهادي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، سامي نبيل سامي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 137 عبوة من مستلزمات طب الأسنان مخبأة بين طيات الملابس.

وكانت آخر المحاولات بنفس الإدارة حيث استوقف محمد محمود إبراهيم، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، فأجاب بالنفى فقام محمد الهادي أحمد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف محمد سمير مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود عدد من الأمبولات الدوائية، خاصة بعلاج مرض السرطان غالية الثمن أيضا داخل الجاكيت الذي يرتديه الراكب.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضبط جمركي للركاب الثلاثة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.