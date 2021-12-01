شركة ميناء القاهرة الجوي تشدد الإجراءات الاحترازية بالمطار لمواجهة أوميكرون

شدد المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، على استمرار وتكثيف كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية «أوميكرون»، وذلك من خلال عمليات التطهير المستمر لجميع صالات السفر والوصول وأماكن الانتظار والاستراحات والصالونات وبوابات الصعود إلى الطائرة والسلالم المتحركة والمصاعد ومكاتب ووسائل نقل العاملين والتأكيد على التزام الركاب والعاملين بارتداء الماسكات الطبية مع استمرار التباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات، والأماكن التي يتم ارتيادها مع اتباع التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بخصوص التعامل مع القادمين لمصر عبر مطار القاهرة من الدول التي ظهر بها أوميكرون مع المتابعة المستمرة لكل ما يصدر من وزارة الصحة من منشورات خاصة بهذا الشأن.

شركة الميناء تعلن تشديد الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة الدولي

وأوضح إسحاق خلال بيان صحفي، أن مطار القاهرة الدولي حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد الصحي AHA للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق المباشر بين شركة ميناء القاهرة الجوي، والحجر الصحي بالمطار، بقيادة الدكتور حازم حسين، لتوفير الجرعات اللازمة من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، للعاملين وأسرهم وشركات الطيران وجميع الجهات العاملة ومرتادي المطار مع التشديد على أخذ الجرعتين والتأكيد على استمرارية توفير اللقاحات.

وأضاف، أن يأتي ذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

حافظ يتفقد صالات السفر والوصول بمبنى الركاب 1

في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي على أن الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي شن قبل قليل حملة مفاجئة للتأكد من تطبيق كل للإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، وذلك بصالات السفر والوصول ومباني الترانزيت.