اليوم.. مزاد علني لبيع 32 لوط سيارات ومواتير بمصلحة الجمارك

تعقد مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الثلاثاء، مزادا علنيا بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 32 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وبحسب بيان رسمي لمصلحة الجمارك المصرية سيتم عقد جلسة مزاد اليوم لبيع سيارات ومواتير من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل سيارات BMW وتويوتا وأودى وباجيرو وكرايسلر وفولكس ومرسيدس وشيفرولية وجي إم سي وبيجو ولادا وبورش سوبارو ومتسوبيشى ونيسان بيكب.

وحددت «الجمارك» ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه وتبيعها بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

إتاحة معاينة السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة الدولي

وأكدت «الجمارك» على إتاحة معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

وقالت «الجمارك» إن البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وأشارت «الجمارك» إلى من من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة في حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.