جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أسلحة بيضاء وحشيش

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب عدد من الأسلحة البيضاء، وقطعة من الحشيش بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين، على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصري، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية، أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء داخل حقائب الراكب.

وجود 10 خناجر ذات نصل

وكلف أحمد فوزى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 10 خناجر ذات نصل، قرر المقدم أحمد حمد من إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار، بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وفي المحاولة الثانية، تقدم أحد الركاب القادمين على طيران الشرق الأوسط «بيروت»، لإنهاء الإجراءات الجمركية على حقائبه في الصالة الحمراء.

تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على الراكب

وكلف محمد الهادي أحمد مدير الحركة، المشرف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، حيث جرى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على الراكب، إلا أنه تلاحظ لهما ارتباك الراكب، وكلف مدير إدارة الجمرك المأمور، ومدير الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن ضبط قطعة حشيش بوزن 35 جرام من مخدر الحشيش، مخبأة في فردة الحذاء الذي يرتديه الراكب.

قرر صبحي ربيع وأحمد سعد مديرى الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي ضد الراكبين بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.