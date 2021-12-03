تونس تسجل أول إصابة بـ أوميكرون.. قادم على متن طائرة تركية

سجلت تونس، اليوم الجمعة، أول إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لشاب قادم من إحدى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على متن رحلة من إسطنبول (تركيا)، حسبما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأفاد مدير معهد باستور تونس، هاشمي الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الجمعة، بأنه تم التأكد من تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون بعد صدور نتيجة التقطيع الجيني التي أنجزها معهد باستور لعينة مصابة بفيروس كورونا تعود لمسافر أصيل بلد من افريقيا جنوب الصحراء وصل إلى تونس عبر طائرة قادمة من إسطنبول (تركيا).

الشخص الحامل لمتحور أوميكرون بتونس تم توجيهه للحجر الصحي

وأوضح هاشمي الوزير أن الفرق الصحية رصدت منذ يوم الخميس الماضي بمطار تونس قرطاج حالة إصابة بكورونا بعد إجراء التحاليل السريعة للمسافرين الوافدين على متن طائرة قادمة من تركيا، مؤكدا أنه تم توجيه الشخص الحامل للفيروس إلى الحجر الصحي الاجباري خلال نفس اليوم.

ورفعت الفرق الصحية إثر ذلك العينة من الشخص المصاب إلى معهد باستور تونس لإجراء التقطيع الجيني الذي ظهرت نتيجته اليوم الجمعة وأكدت اصابته بالمتحور الجديد «أوميكرون».

المصاب بالسلالة الجديدة بحالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض

ويخضع المريض للحجر الصحي الإجباري وهو في حالة جيدة ولم تظهر عليه أية أعراض للإصابة، وفق ما صرح به مدير معهد باستور تونس، مشيرا إلى أن المسافرين الوافدين على متن نفس الرحلة مع الشخص المصاب ليسوا معنيين بتطبيق الحجر الصحي الإجباري أو الذاتي، لأنهم أتموا التلقيح المضاد لكورونا ولم تظهر التحاليل السريعة تعرضهم للإصابة.