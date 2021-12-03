أستاذ علم الأمراض ببريطانيا: معدل انتشار متحور أوميكرون 4 أضعاف دلتا

قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ علم الأمراض بجامعة «أنجيليا رسكن»، البريطانية، إن معدل انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون 4 أضعاف متحور دلتا، ويحتوي على طفرات كثيرة معظمها في البروتين الشوكي، وهو ما يبعث على القلق، بسبب احتمالية عدم تأثره باللقاحات.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميتين آية لطفي ونهى درويش، أن أعراض أوميكرون بسيطة جدًا مثل نزلات البرد، ولم تضطر أي حالة مصابة به إلى تلقي العلاج في المستشفيات كما لم يتسبب في أي حالة وفاة.

سر التخوف العالمي من أوميكرون

وتابع أستاذ علم الأمراض بجامعة أنجيليا رسكن البريطانية، أن التخوف العالمي من ظهور المتحور الجديد يرجع إلى أن قارة أوروبا شهدت الإغلاق لمدة 3 أو 4 مرات، وفي احتفالات أعياد الميلاد من العام الماضي أُغلقت بريطانيا بالكامل، وبالتالي فإن الهدف من هذا القلق يستهدف تفادي الإغلاق، لأن انعكساته سلبية على المستويات كافة صحيا، اقتصاديا، وطبيًا.

آلاف الطفرات في متحورات كورونا

وأشار ضياء الدين كامل، إلى أن متحورات كورونا تحتوي على آلاف الطفرات، دون أن يتعرف العالم حتى الآن على تأثيرها، مشددًا على أن العالم يتأهب للأسوأ منعا لمواجهة أي ظرف طارئ، فالأسبوع الماضي شهد الإعلان عن إمكانية هروب متحور كورونا الجديد من اللقاحات، لكن دراسات أخرى أكدت أن اللقاحات ستكون مؤثرة في الوقاية منه.