طريقة التقديم للحصول على سيارة طعام متنقلة في 7 خطوات

طريقة التقديم للحصول على سيارة طعام متنقلة، تصدرت محركات البحث الإلكتروني، في إطار تشجيع القيادة السياسية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث رعى البنك المركزي تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لا سيما العربات المتنقلة، وتوجيه المسؤولين التنفيذيين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.

طريقة التقديم للحصول على سيارة طعام متنقلة

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» طريقة التقديم للحصول على سيارة طعام متنقلة من المحليات، وفقًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019، على النحو التالي:

ـ يجب أن يكون مقدم الطلب من سكان المحافظة.

ـ الطلب المقدم يكون للحي المختص التابعة له إداريا، والذي سيكون مركز عربة الطعام المتنقل.

ـ أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.

ـ عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عامًا.

ـ ألا يكون مقدم طلب الرخصة حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ـ يمكن للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص عربة متنقلة

ـ تقديم طلب موضح به اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

ـ يوضح نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ صحيفة حالة جنائية حديثة صادرة، بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.

ـ شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ـ ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

ـ شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها.

ـ استيفاء العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

وفي حالة قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة وأسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.