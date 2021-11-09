كيفية الحصول على خدمة مياه الشرب للمباني المرخصة من المحليات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الآليات والخطوات التي وفرتها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لتوصيل خدمة مياه الشرب للمنازل، خاصة المواطنين الحاصلين على تراخيص للمبنى من الوحدات المحلية الواقعة في نطاق عملها.

آلية توصيل خدمة مياه الشرب للمنازل الحاصلة على ترخيص

وحددت الشركة القابضة لـ«مياه الشرب» والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأوراق والمستندات والإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة ترخيص من الحي المختص وهي كالتالي.

المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب للمنازل الحاصلة على ترخيص

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصل.

- سند الحيازة.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك «إن وجد».

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع.

- الرخصة «صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف»، إن أمكن.

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار.

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- أي مستندات ترى الشركة طلبها ويكون ضروريا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب للمنازل الحاصلة على ترخيص

- استيفاء العميل لطلب الخدمة.

- سداد العميل قيمة المعاينة والملف.

- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء.

- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة «نقدا وبالتقسيط».

- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العقد.

- الانتهاء من تقديم الخدمة.

طرق التقديم للحصول على توصيل خدمة مياه الشرب للمنازل الحاصلة على ترخيص

وأشارت القابضة إلى أن تقديم الطلب للحصول على خدمة توصيل مياه الشرب للمنازل الحاصلة على ترخيص في جميع مراكز خدمة العملاء بجميع فروع شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن الشركات والفروع التابعة لها تجري المعاينة وتحديد قيمة المقايسة خلال يوم وإصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة خلال 7 أيام بإجمالي المدة للتنفيذ خلال 14 يوما وتحديد الرسوم يكون طبقا للائحة التجارية الموحدة.